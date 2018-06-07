Kompozitte büyüme için satın almalar planlıyoruz
Kordsa, 2018’i satışta ve FVAÖK’te yüzde 15-25 büyümeyle kapatmayı öngörüyor.
Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, kompozit teknolojilerinde büyüme için yeni yatırımların yanında şirket satın alma fırsatlarını takip ettiklerini söylüyor.
Rotada ise Kuzey Amerika ve Avrupa var.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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