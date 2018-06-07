Kompozitte büyüme için satın almalar planlıyoruz

Haziran 7, 2018 0 Yorum 69 Okunma
Kompozitte büyüme için satın almalar planlıyoruz

Kordsa, 2018’i satışta ve FVAÖK’te yüzde 15-25 büyümeyle kapatmayı öngörüyor.

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, kompozit teknolojilerinde büyüme için yeni yatırımların yanında şirket satın alma fırsatlarını takip ettiklerini söylüyor.

Rotada ise Kuzey Amerika ve Avrupa var.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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