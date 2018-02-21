Konut satışları bu yıl da 1,4 milyon civarında olur

Şubat 21, 2018 0 Yorum 82 Okunma
Konut satışları bu yıl da 1,4 milyon civarında olur

Türkiye’de geçen yıl 1,4 milyon konut satıldı. Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, bu yıl da 1,4 milyon civarında konut satılmasını bekliyor.

Atay, ilk evini alacaklara yönelik düzenlemeler hazırlandığını, bunların satışları olumlu etkileyebileceğini söylüyor.

Gayrimenkul sektöründeki değişimi, mortgage kredilerini ve bu alanda yapılan çalışmaları Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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