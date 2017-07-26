Konutta yatırımdan oturuma geçiş var

Temmuz 26, 2017 0 Yorum 52 Okunma
Konutta yatırımdan oturuma geçiş var

Türkiye’de son 10 yılda hızlı bir büyüme gösteren gayrimenkul sektöründe son dönemde trendlerde değişim yaşanıyor.

Eskinin yüzde 50-60’lara varan kâr marjları artık yok. Bu durum ise yatırım amaçlı konut alımını azaltıyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Alımlarda yatırım amaçlıdan oturum amaçlıya doğru bir geçiş yaşanıyor” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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