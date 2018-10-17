Krizden 2009’daki gibi hızlı çıkış olmayacak

Ekim 17, 2018 0 Yorum 275 Okunma
Krizden 2009’daki gibi hızlı çıkış olmayacak

Enflasyon eylül ayında son 15 yılın rekorunu kırdı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, enflasyonun 2019 yılının ilk çeyreğiyle birlikte düşüşe geçeceğini söylüyor.

Yazgan, “Ancak krizden hızlı bir çıkış olmayacak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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