Krizden 2009’daki gibi hızlı çıkış olmayacak
Enflasyon eylül ayında son 15 yılın rekorunu kırdı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, enflasyonun 2019 yılının ilk çeyreğiyle birlikte düşüşe geçeceğini söylüyor.
Yazgan, “Ancak krizden hızlı bir çıkış olmayacak” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Düşük yatırım bedeliyle yüksek kâr sunuyor
Sonraki haber Sert kış ihracata yarayacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?