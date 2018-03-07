Kültür sanat ihracatı yapmayı hedefliyoruz
İstanbul’un yeni kültür ve sanat üssü Zorlu PSM, her yıl bin etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Şirket, 300 bin Euro’luk yatırımla nisan ayında caz club açacak. Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, uluslararası bir prodüksiyon çıkarmak için kolları sıvadıklarını da belirtiyor.
Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, nisan ayında bir caz club açacaklarını söylüyor.
Abbas ile PSM’nin yıllar içindeki gelişiminden hedeflerine kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Nitelikli konutta büyük atağa kalktı
Sonraki haber Otomotivin yarattığı yeni girişim fırsatları
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?