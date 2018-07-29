Küresel ticaret sistemi ciddi tehdit altında
Dünyada ABD’nin başlattığı bir ticaret savaşı yaşanıyor. TEPAV Ticaret Araştırmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran, küresel ticaret sisteminin ciddi tehdit altında olduğunu söylüyor.
Aran, “Bunu Trump’ın fantezisi olarak değerlendirmek hata olur. Bilerek başlatılan bir politika” diyor.
Ticaret savaşlarının ülke ekonomileri ve küresel ticaret sistemine etkilerini, bu alandaki çalışmalarıyla tanınan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ticaret Araştırmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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