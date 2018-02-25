Limancılıkta hedefimiz dünyada ilk 10’a girmek

Şubat 25, 2018 0 Yorum 211 Okunma
Limancılıkta hedefimiz dünyada ilk 10’a girmek

Yıldırım Holding, dünyada liman işletmeciliğinde üst sıralarda yer alıyor. Grubun hedefinde bu alanda daha da büyümek var.

Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, “Limancılıkta hayalim ilk 10’a girmek. Bunun için dünyada satılık liman peşindeyiz” diyor.

Yıldırım Holding’in icra kurulu başkanı Yüksel Yıldırım ile şirketin geçen yılki performansını, madencilik, liman işletmeciliği ve gübre sektörlerindeki yeni hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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