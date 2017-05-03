Makine sanayi için ihtisas OSB kuruyoruz
Tekstil kenti olarak bilinen Denizli’de son dönemde makine ve mermer sanayi de öne çıkıyor.
Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, makine sanayiinin kent ekonomisine katkısını artırmak için Makine ihtisas OSB kuracaklarını söylüyor.
Keçeci, “Şu anda 375 milyon dolarlık ihracat yapan makinecileri kümelendirebilirsek ihracatları 500 milyon doların üzerine çıkabilir” diye konuşuyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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