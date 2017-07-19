Melek yatırım fonu kuracağız

Temmuz 19, 2017 0 Yorum 141 Okunma
Melek yatırım fonu kuracağız

Özel bankacılıkta farklı alternatifler sunmak için yola çıkan TEB, melek yatırımcılık alanında sertifika veren ilk banka konumunda.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB çatısı altında 30 melek yatırımcı sekiz yatırıma 1 milyon dolar yatırım sağladı.

Platformumuzda 88 proje var. Bundan sonraki diğer adım girişim fonu kurmak olacak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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