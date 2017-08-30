Melek yatırımcı ağı kurmayı planlıyoruz

Ağustos 30, 2017 0 Yorum 95 Okunma
Melek yatırımcı ağı kurmayı planlıyoruz

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark, 10 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci teknoparkı.

GOSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Emre Aksan, bu yıl Gebze Teknik Universitesi’nde ek bir alan açacaklarını söylüyor.

Aksan, “Bir melek yatırım ağı kurmayı planlıyoruz. Bu ağa kendi OSB’mizdeki şirketleri de dahil etmek istiyoruz” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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