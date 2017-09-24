Odaklandığımız müşteri segmentinde büyüyeceğiz
Geçen yılı yeni stratejisiyle birlikte yeniden yapılanma yılı olarak geçiren HSBC Türkiye, bu yılı ise yatırım dönemi ilan etti.
Genel Müdür Selim Kervancı, odaklandıkları müşteri segmentinde sıçrama yapacaklarını söylüyor.
Selim Kervancı, “Doğru müşteri segmenti ve doğru yapıyla daha verimli ve kârlı hale geldik. Amacımız da sürdürülebilir kârlılığa ulaşmak” diyor.
Geçen yıl göreve gelen genel müdür Selim Kervancı ile HSBC’nin yeniden yapılanma dönemini ve gelecek ajandasını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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