Onkoloji hastanesiyle sağlık sektörüne gireceğiz

Mayıs 2, 2018 0 Yorum 108 Okunma
Onkoloji hastanesiyle sağlık sektörüne gireceğiz

İnşaat ve eğitimde faaliyet gösteren Metal Yapı Grubu, sağlığa da girmeyi planlıyor. Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali, onkoloji hastanesi kuracaklarını söylüyor.

Şirket, eğitim ve inşaattaki yatırımlarıyla birlikte bu yıl 3,5 milyar TL ciro hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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