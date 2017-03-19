Önümüzdeki beş yılda inşaata odaklanacağız

Mart 19, 2017 0 Yorum 137 Okunma
Önümüzdeki beş yılda inşaata odaklanacağız

2016’da cirosu 1,7 milyar TL’ye yaklaşan İbrahim Polat Holding, turizm, inşaat ve sanayide faaliyet gösteriyor. Holdingin 2017 büyüme hedefi yüzde 20.

Gelirlerinde sanayinin ağırlıklı olduğu İbrahim Polat Holding’in CEO’su Baran Demir, gelecek beş yılda en hızlı büyümeyi inşaatta beklediklerini söylüyor.

Grubun en dikkat çeken işi ise 4 milyar TL ciro beklediği karma projesi Piyalepaşa.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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