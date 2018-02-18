Önümüzdeki dönemde ihracata odaklanacağız

Şubat 18, 2018 0 Yorum 75 Okunma
Önümüzdeki dönemde ihracata odaklanacağız

Mercedes-Benz’in en büyük bayilerinden Koluman Holding, üç yıl önce başladığı treyler üretiminde hedef büyüttü. Bu yıl 75 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını söyleyen Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, ihracata odaklanacaklarını ifade ediyor.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Üretime ve ihracata yatırımlarımız artacak. Hedefimiz 2021’e kadar üretim gelirlerinin yüzde 50’sinin ihracattan gelmesini sağlamak” diyor.

2018 yılında 75 milyon TL’lik yatırım yapmaya hazırlanan holdingin büyüme planlarını ve hedeflerini Kaan Saltık ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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