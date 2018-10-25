Önümüzdeki dönemde yurtdışında büyüyeceğiz
50 yıla yakın bir geçmişe sahip olan Desa, deri sektöründeki birçok şirketin aksine 2018 yılını büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor.
Geçen yıl 207,4 milyon TL olan cirosunu bu yıl yüzde 65 oranında artırmayı hedefleyen şirket, büyümeyi daha çok yurtdışından bekliyor.
1972 yılında Melih Çelet tarafından kurulan, dünya moda devlerine üretim yapan ve Samsonite ile ortaklığa giden şirketin ikinci kuşak temsilcisi Burak Çelet sorularımızı yanıtladı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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