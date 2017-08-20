Önümüzdeki üç yılda borçları bitireceğiz

Ağustos 20, 2017 0 Yorum 185 Okunma
Önümüzdeki üç yılda borçları bitireceğiz

Son beş yılda önemli kısmı perakendede olmak üzere 450 milyon dolarlık yatırım yapan Özdilek Holding, önümüzdeki üç yılda borçları bitirmeye odaklandı.

Geçen yıl 2,1 milyar TL ciroya ulaşan holdingin bugün 12 şehirde 20 AVM’si var.

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, borçların bitmesinin ardından Aksaray, Amasya ve Samsun’da AVM yatırımlarına devam edeceklerini söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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