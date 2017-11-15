Organize perakende bölgeleri kurulmalı

Kasım 15, 2017 0 Yorum 73 Okunma
Organize perakende bölgeleri kurulmalı

Perakende sektörü için 2016 zor geçmişti. JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, sektör için 2017’nin de zor bir yıl olduğunu söylüyor.

Alkaş, sektörün büyümesini sürdürmesi için yeni çözümler bulunması gerektiğini ifade ediyor. Bu çerçevede de Organize Perakende Bölgeleri (OPB) kurulması önerisini yapıyor.

Avi Alkaş, “Ülkemizde OSB çok yerleşmiş bir kavramdır. OSB’ler gibi OPB’ler kurmalıyız” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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