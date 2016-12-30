Otomatik katılımda işverenleri çekmeliyiz

Aralık 30, 2016 0 Yorum 36 Okunma
Otomatik katılımda işverenleri çekmeliyiz

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) otomatik katılım 2017 başında devreye giriyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Başkanı ve BNP Paribas Cardif CEO’su Cemal Kişmir, hazırlıkları tamamladıklarını söylüyor.

“Dijital kanalı güçlendirerek katılımcıların hizmetlere erişimini kolaylaştıracağız” diyen Kişmir, sektörün büyümesi için otomatik katılımda işverenlerin sisteme çekilmesinin önemine de dikkat çekiyor.

Cemal Kişmir ile sektörü değerlendirdik, BNP Paribas Cardif’i ve 2017 beklentilerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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