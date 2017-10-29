Otomotiv sektöründe yeni yatırım yapabiliriz
İzmir’den çıkıp 65 yılda küresel ölçekte bir jant ve akü üreticisi haline gelen İnci Holding, bu yılın sonunda cirosunu 1,7 milyar TL’ye çıkarmaya hazırlanıyor.
Yeni dönem planlarını Ekonomist’e anlatan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, “Beş yılda 250 milyon TL’lik yatırım yapacağız.
Otomotiv sektörünün başka bir alanında küresel bir oyuncu ile ortak üretim yapabiliriz” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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