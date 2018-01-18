“Perakende markaları Çinli turiste hazırlanmalı”

Ocak 18, 2018 0 Yorum 281 Okunma
“Perakende markaları Çinli turiste hazırlanmalı”

Türkiye’de 670 milyon TL büyüklüğe ulaşan tax free pazarına 2017 yılında Çinli turistler damgasını vurdu.

2018’de bu atağın süreceğini söyleyen Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, perakendecilerin bu sürece hazırlanması gerektiğini söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap