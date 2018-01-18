“Perakende markaları Çinli turiste hazırlanmalı”
Türkiye’de 670 milyon TL büyüklüğe ulaşan tax free pazarına 2017 yılında Çinli turistler damgasını vurdu.
2018’de bu atağın süreceğini söyleyen Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, perakendecilerin bu sürece hazırlanması gerektiğini söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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