Perakende satışlara ağırlık vereceğiz
Oyak Grubu’nun otomotiv pazarlama şirketi Renault Mais geçen yıl yeniden yapılanmış ve CEO’luk görevine Berk Çağdaş gelmişti.
Çağdaş, şirketteki yeni anlayışın müşteri, bayi ve çalışan memnuniyeti üzerine kurgulandığını söylüyor.
Renault’yu müşteri memnuniyetinde ilk üçe sokmayı hedeflediklerini belirten Çağdaş, filo ve perakende satışlar arasında denge kuracaklarını da ifade ediyor.
Berk Çağdaş ile müşteri, bayi ve çalışan üçlüsüyle şirketin strateji ve yapılanmasındaki değişimi konuştuk.
Berk Çağdaş ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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