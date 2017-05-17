Perakende sektöründe inovasyona ihtiyaç var

Mayıs 17, 2017 0 Yorum 54 Okunma
Perakende sektöründe inovasyona ihtiyaç var

Geçen yıl yerinde sayan perakendede bu yıl da işler iyi gitmiyor. Ancak perakendenin en deneyimli isimlerinden biri olan Servet Topaloğlu, bu sektörde hala ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu savunuyor.

Birbirinin benzeri konseptlerin tüketicileri sıktığına dikkat çeken Topaloğlu, bunun çözümünü ise inovasyonda görüyor.

Topaloğlu, “Perakendede artık inovasyon yapan şirketler öne çıkacak” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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