Perakende sektöründe inovasyona ihtiyaç var
Geçen yıl yerinde sayan perakendede bu yıl da işler iyi gitmiyor. Ancak perakendenin en deneyimli isimlerinden biri olan Servet Topaloğlu, bu sektörde hala ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu savunuyor.
Birbirinin benzeri konseptlerin tüketicileri sıktığına dikkat çeken Topaloğlu, bunun çözümünü ise inovasyonda görüyor.
Topaloğlu, “Perakendede artık inovasyon yapan şirketler öne çıkacak” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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