Perakendeciler teknolojiyi daha çok kullanmalı
İsmail Uzelli, aile şirketinde çalışmak yerine kendi işini kurarak bir girişim öyküsü yazdı.
Dört şirketlik grubunun cirosunun yüzde 90’ı Sensormatic ile Securitas’dan geliyor.
Sensormatic ile perakendecilere davranış analizleri hizmeti veriyor.
Perakendecilerin teknolojiyi yeterince kullanmadıklarını söyleyen Uzelli, “Satışları arttırmak için teknolojiyi daha çok kullanmaları şart” diye konuşuyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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