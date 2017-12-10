Perakendeciler teknolojiyi daha çok kullanmalı

Aralık 10, 2017 0 Yorum 231 Okunma
Perakendeciler teknolojiyi daha çok kullanmalı

İsmail Uzelli, aile şirketinde çalışmak yerine kendi işini kurarak bir girişim öyküsü yazdı.

Dört şirketlik grubunun cirosunun yüzde 90’ı Sensormatic ile Securitas’dan geliyor.

Sensormatic ile perakendecilere davranış analizleri hizmeti veriyor.

Perakendecilerin teknolojiyi yeterince kullanmadıklarını söyleyen Uzelli, “Satışları arttırmak için teknolojiyi daha çok kullanmaları şart” diye konuşuyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap