Perakendede marka satın alma peşindeyiz

Şubat 1, 2017 0 Yorum 34 Okunma
Perakendede marka satın alma peşindeyiz

Zorlu Holding, ilk göz ağrısı tekstilde ihracat ve perakendede hızlı büyüme planlıyor.

2016 cirosu 650 milyon dolar olan Zorlu Tekstil, beş yıl sonra 1,2 milyar dolarlık ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Vedat Aydın, bunu satın almalarla yapacaklarını söylüyor.

Aydın, “Ev tekstilinde hala bir perakende markası satın almanın peşindeyiz” diyor.

Vedat Aydın ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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