Petrol ve kimyada şirket satın alacağız
Türkiye Petrolleri’ni bünyesine katarak dikkatleri üzerine çeken Zülfikarlar Holding, yeni satın almalara hazırlanıyor.
6,6 milyar TL cirolu Zülfikarlar Holding’in yönetim kurulu başkanı İsfendiyar Zülfikari, yeni satın almalarla büyümeyi sürdüreceklerini söylüyor.
Babası İskender Zülfikari’nin 2001 yılında vefatıyla henüz 25 yaşındayken grubun başına geçen ve önemli kararlara imza atan İsfendiyar Zülfikari, bu satın almalarla uluslararası arenada iş yapan güçlü bir holding olup halka açılmayı hedeflediklerini kaydediyor.
Zülfikari ile holdingin yeni dönem hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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