Prim üretimine değil kâra odaklanıyoruz
Sigorta sektörü kâr edememe sorunuyla büyümeye devam ediyor.
4,7 milyar TL’lik prim üretimiyle sektörün en büyük oyuncularından biri olan Anadolu Sigorta’nın genel müdürü İlhami Koç, “Piyasa payı kaybetsek bile kâr odağı dışına çıkmama kararı aldık” diyor.
Önceki yıla göre yüzde 100 kâr artışı yakaladıklarını söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç ile sektörü ve Anadolu Sigorta’nın hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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