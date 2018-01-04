Rekabet baskısıyla yeni değerler gelecek
BCG Dijital Sektör Lideri Philip Evans’a göre, şirketler önümüzdeki 10 yılda muazzam bir rekabet baskısıyla karşılaşacak. Evans, “Bu da hem bozulma tehdidini hem de teknolojiyi kullanarak yeni iş değerleri yaratma olanağını getirecek” diye konuşuyor.
Dijitalleşme tüm hayatımızı etkilerken özellikle iş dünyası için yeni bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Dijitalleşen ‘her şey’e karşı şirketlerin de bu dönüşümden payını almaması olanaksız.
O nedenle çoğu şirket, rekabette öne geçip gelecek yılların değişimine şimdiden ayak uydurabilmek için dijital dönüşümü gerçekleştiriyor.
Bu konuyu konuştuğumuz BCG Eski Kıdemli Yönetici Ortağı ve BCG Dijital Sektör Lideri Philip Evans’la konuştuk
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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