Reklamı kesenler bu dönemde kaybeder
WPP Türkiye CEO’su Demet İkiler, reklamverenlerin kriz dönemlerinde tüketiciyle ilişkilerine emek vermeyi sürdürmelerini öneriyor.
İkiler, “Bu dönemlerde ‘Geleceğe güveniyorum ve senin için şunu yapmaya hazırım’ diyen markalar kazanıyor” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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