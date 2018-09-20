Reklamı kesenler bu dönemde kaybeder

Eylül 20, 2018 0 Yorum 1324 Okunma
Reklamı kesenler bu dönemde kaybeder

WPP Türkiye CEO’su Demet İkiler, reklamverenlerin kriz dönemlerinde tüketiciyle ilişkilerine emek vermeyi sürdürmelerini öneriyor.

İkiler, “Bu dönemlerde ‘Geleceğe güveniyorum ve senin için şunu yapmaya hazırım’ diyen markalar kazanıyor” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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