Rusya pazarında daha agresif olacağız
DYO, 2,2 milyar dolarlık Türkiye boya pazarının büyük oyuncularından biri.
Bu yıl ciroda 1 milyar TL’yi aşacak olan şirket, Rusya pazarında büyümeyi hedefliyor. DYO Genel Müdürü Serdar Oran, “Beş yılda Rusya pazarındaki ciromuzu 5 kat artıracağız” diyor.
DYO Genel Müdürü Serdar Oran yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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