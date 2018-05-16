Rusya pazarında daha agresif olacağız

Mayıs 16, 2018 0 Yorum 75 Okunma
Rusya pazarında daha agresif olacağız

DYO, 2,2 milyar dolarlık Türkiye boya pazarının büyük oyuncularından biri.

Bu yıl ciroda 1 milyar TL’yi aşacak olan şirket, Rusya pazarında büyümeyi hedefliyor. DYO Genel Müdürü Serdar Oran, “Beş yılda Rusya pazarındaki ciromuzu 5 kat artıracağız” diyor.

DYO Genel Müdürü Serdar Oran yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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