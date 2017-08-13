Rüzgarda dünyaya teknoloji satacağız

Ağustos 13, 2017 0 Yorum 58 Okunma
Rüzgarda dünyaya teknoloji satacağız

3 Ağustos’ta yapılan 1.000 megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini, Siemens-Kalyon-Türkerler konsorsiyumu kazandı.

İhale sonrası ilk röportajını Ekonomist’e veren Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “1 milyar Euro yatırım yapacağız.

Proje sonunda rüzgar enerjisinde kendi teknolojimizi dünyaya satabilecek noktaya geleceğiz” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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