Sahra Altı Afrika’yla yakından ilgileniyoruz

Temmuz 9, 2017 0 Yorum 44 Okunma
Sahra Altı Afrika’yla yakından ilgileniyoruz

2 milyar TL cirolu Alarko Holding, taahhüt alanında önemli ihaleler üstlenmeye devam ediyor.

Anadolu ve Avrupa Yakası’nda üstlendiği metro hattı ihalelerinin ardından en son havaray ihalesini kazanan grup yurtdışında ise Sahra Altı Afrika’ya odaklandı.

Alarko Holding’in üçüncü kuşak temsilcisi Niv Garih, “Afrika’da otoyol, raylı sistemler, havaalanı, su arıtma projeleriyle yakından ilgileniyoruz.

Bu yıl Sahra Altı’na ilk defa açılacağız” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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