Sanayi ve teknolojide altyapıyı İyileştiriyoruz

Kasım 29, 2017 0 Yorum 57 Okunma
Sanayi ve teknolojide altyapıyı İyileştiriyoruz

Tarım, konfeksiyon, lojistik gibi sektörlerin ön planda olduğu İzmir bir dönüşüm sürecinde.

Uzay ve havacılık, yenilenebilir enerji, organik tarım, bilgi teknolojileri, yazılım, sağlık turizmi hedef sektörlerden bazıları.

Sanayi ve teknoloji altyapısını iyileştirdiklerini söyleyen İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, “İzmir Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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