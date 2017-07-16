Sanayide yatırım fırsatı kovalıyoruz
Turizm, inşaat ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Gürallar Grubu, yurtdışında yeni yatırım fırsatlarını kovalıyor.
Yurtdışında ilk adımı turizmde Maldivler’deki otel yatırımı ile atan Gürallar Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, sanayide de yatırım fırsatlarına baktıklarını söylüyor.
Argat, “Sadece cam değil, başka alanlarda da olabilir bu girişim. Bir fırsatı geldiğinde bunu yapmaya hazırız” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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