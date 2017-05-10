Satın almak için 4-5 şirketi izliyoruz

Mayıs 10, 2017 0 Yorum 82 Okunma
Satın almak için 4-5 şirketi izliyoruz

Fransız kökenli Compass’ın Türkiye’deki iştiraki Sofra Grup, büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. 23 bin çalışanı olan şirket geçen yıl 1,5 milyar TL’lik ciroya ulaştı.

Büyüme ivmesini sürdürmeyi hedefleyen şirket, bunun için satın alma yapmayı da düşünüyor. Sofra Grup Genel Müdürü Nihat Kartal, “Gözlemlediğimiz 4-5 şirket var.

Gelecek yıl satın almalarla daha atak olacağız” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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