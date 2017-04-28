Satış gelirlerimiz yüzde 25 artacak
2011’de 4,3 milyar TL’lik piyasa değeriyle BİST’te 24’üncü sırada olan Aselsan, şu anda ise 17,4 milyar TL’lik piyasa değeriyle 11’inci sırada bulunuyor.
2016’da rekor düzeyde sipariş alarak bakiye siparişlerini 6,2 milyar dolara çıkaran şirket, yaklaşık 1,2 milyar dolarlık satış geliri elde etti.
Aselsan CFO’su Okan Turan, “Bu yıl TL cinsinden satış gelirimiz en az yüzde 25 büyür” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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