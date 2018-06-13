Seçimlerden sonra hızlı toparlanma olur

Haziran 13, 2018 0 Yorum 72 Okunma
Seçimlerden sonra hızlı toparlanma olur

Merkez Bankası’nın faiz hamlelerinin ardından piyasalarda şimdilik sular durulmuş görünüyor.

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, seçim sonrası piyasalarda hızlı toparlanma bekliyor. Eraslan, piyasaların değerleme olarak cazip olduğunu söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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