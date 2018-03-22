Selenium markasını Londra’ya taşıyacağız
“Selenium” markasını iki yıl önce Dubai’ye taşıyan Aşçıoğlu, yurtdışında ikinci adres olarak Londra’yı seçti. Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, Londra’da 30 milyon Pound bütçeli bir proje gerçekleştirmek üzere görüşmeler yaptıklarını söylüyor.
Londra’da 30 milyon Pound bütçeli ve 30 daireli bir proje yapmak üzere görüşme trafiği yürüttüklerini söyleyen Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, bu görüşmelerin 10 gün içinde sonuçlanmasını beklediklerini ifade ediyor.
Aşçıoğlu, grubun yeni projelerini Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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