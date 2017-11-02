Sermaye piyasasında talep sorunu yaşanıyor
Türkiye’de sermaye piyasaları bir türlü istenen seviyelere gelemedi. Ancak büyümeden umutlu olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, “Sermaye piyasalarının ürün tarafında sorunu yok.
Sorun talep tarafında” diyor. Koç, 14-15 Kasım’da düzenlenecek olan Sermaye Piyasaları Kongresi’nde, piyasaların gelişmesi için neler yapılması gerektiğini tartışacaklarını söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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