Sermaye piyasasında talep sorunu yaşanıyor

Kasım 2, 2017 0 Yorum 103 Okunma
Sermaye piyasasında talep sorunu yaşanıyor

Türkiye’de sermaye piyasaları bir türlü istenen seviyelere gelemedi. Ancak büyümeden umutlu olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, “Sermaye piyasalarının ürün tarafında sorunu yok.

Sorun talep tarafında” diyor. Koç, 14-15 Kasım’da düzenlenecek olan Sermaye Piyasaları Kongresi’nde, piyasaların gelişmesi için neler yapılması gerektiğini tartışacaklarını söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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