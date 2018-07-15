Şirketlerle tedarikçiyi dijitalde buluşturuyoruz
TÜSİAD yeni başlattığı projeyle dijital dönüşümü hızlandıracak bir hamle yaptı.
Teknoloji tedarikinde arz-talep arasındaki kopukluğa dikkat çeken Sanayide Dijital Dönüşüm Programı Başkanı Perihan İnci, oluşturdukları yeni projeyle tedarikçilerden yoğun ilgi beklediklerini söylüyor.
TÜSİAD üyesi 13 şirketin sorunlarına çözüm üretecek teknoloji tedarikçileriyle bir araya gelecekleri bir platform oluşturduklarını aktarıyor.
Bu programdan çıkacak başarı hikâyelerini ise aralık ayında duyuracaklarını anlatan Perihan İnci ile dijital dönüşüm sürecini konuştuk…
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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