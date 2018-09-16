Siyasetin Merkez’e alan açması lazım
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp’e göre, faiz artışının işe yaraması için önce siyasi aktörlerin Merkez Bankası’nı eleştirmekten vazgeçmesi gerekiyor.
Prof. Dr. Demiralp, “Siyaset kurumu, Merkez Bankası’na alan açmalı” diyor.
Hem Merkez Bankası’nın son hamlesini hem de yakın gelecekte yaşanması muhtemel olası gelişmeleri, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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