Sosyal girişimciliği liselerde öğreteceğiz
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda ‘Yılın Sosyal Girişimcisi’ seçilen SosyalBen Akademi’nin kurucusu Ece Çiftçi, lise çağındaki çocuklara sosyal girişimciliği öğretiyor.
Çiftçi, sosyal girişimcilik kavramının eğitim müfredatına alınması için çalışıyor.
Sosyal girişimcilik ve gönüllülük kavramının Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına alınması için çalışmalar yürüten genç girişimci sorularımızı yanıtladı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Bakliyat makinesiyle dünyaya açılıyor
Sonraki haber Çiçekçilik eğitimleri sektöre dönüşüyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?