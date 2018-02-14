Sosyal girişimciliği liselerde öğreteceğiz

Şubat 14, 2018 0 Yorum 99 Okunma
Sosyal girişimciliği liselerde öğreteceğiz

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda ‘Yılın Sosyal Girişimcisi’ seçilen SosyalBen Akademi’nin kurucusu Ece Çiftçi, lise çağındaki çocuklara sosyal girişimciliği öğretiyor.

Çiftçi, sosyal girişimcilik kavramının eğitim müfredatına alınması için çalışıyor.

Sosyal girişimcilik ve gönüllülük kavramının Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına alınması için çalışmalar yürüten genç girişimci sorularımızı yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap