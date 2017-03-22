Tax free pazarı bu yıl toparlanacak

Mart 22, 2017 0 Yorum 52 Okunma
Tax free pazarı bu yıl toparlanacak

2016’da tax free pazarı dünyada yüzde 2, Türkiye’de yüzde 13,5 küçüldü. Global Blue Dünya Başkanı Jacques Stern, bu yıl toparlanma beklediklerini söylüyor.

Stern, dünyada yüzde 10 büyüme olacağını ama Türkiye’de bu oranın daha aşağıda kalacağını belirtiyor.

Stern, “Türkiye’de psikoloji iyi değil. Bu olumsuz psikolojinin ortadan kalkması zaman alacak” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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