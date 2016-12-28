Tecrübeye değil gençlere güvenin

Aralık 28, 2016 0 Yorum 26 Okunma
Tecrübeye değil gençlere güvenin

Enka, Türkiye’nin yurtdışına açılmış ilk müteahhitlik şirketlerinden biri.

Geçen 45 yılda yurtdışında cesur adımlar atan Enka’nın onursal başkanı Şarık Tara, şirketlerin yurtdışında başarılı olmalarının en önemli adımının dürüstlük olduğunu söylüyor.

Yeni Türkiye’de başarıya giden yolda gençliğin enerjisinin de önemli olacağını anlatan Tara, “Başarı için tecrübeye değil, gençliğin dinamizmine güvenin” diyor.

Şöyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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