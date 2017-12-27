TeknoSA dijitalleşerek büyümeyi sürdürecek

Aralık 27, 2017 0 Yorum 91 Okunma
TeknoSA dijitalleşerek büyümeyi sürdürecek

TeknoSA, 2017’nin ilk dokuz ayında 2,5 milyar TL ciro ve 18 milyon TL kâr elde etti.

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, bunun 2016’da başlattıkları dijitalleşme ve hizmet odaklı yatırım stratejisi sayesinde gerçekleştiğini söylüyor.

Şirketi ürün satan TeknoSA’dan hizmet veren TeknoSA’ya çevirdiklerini belirten Gürcan, 2018 yılında dijitalleşme yatırımlarına devam edeceklerini ifade ediyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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