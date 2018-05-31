Temettü dağıtmıyoruz yatırımlarla büyüyoruz

Mayıs 31, 2018 0 Yorum 106 Okunma
Temettü dağıtmıyoruz yatırımlarla büyüyoruz

Yalıtım sektöründe yedi farklı ürün üreterek dünyada adından söz ettiren İzocam, yeni yatırımlarla büyüyor.

Şirket, Aksaray’da 30 milyon Euro yatırımla yeni bir fabrika kuracak.

İzocam CEO’su Levent Gökçe, “Temettü dağıtmak yerine yatırıma yöneldik” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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