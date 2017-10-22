Teminat mektubu olmadan kredi veriyoruz
Türkiye’deki ihracat kredilerinin yüzde 44’ünü Türk Eximbank veriyor. Kurumun ihracata verdiği destek miktarı bu yılın sonunda 40 milyar dolara ulaşacak.
Türk Eximbank, KOBİ’lere özel TL kaynağı ile de bir ilke imza attı. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, “30 yıllık sistemi değiştirdik.
Artık KOBl’lere teminat mektubu olmadan da kredi kullandırabiliyoruz” diye konuşuyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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