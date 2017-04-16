Turizm ve sağlığa da destek vereceğiz
Türk Eximbank, ihracat dışındaki alanlara da el atmaya hazırlanıyor.
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, “Bundan böyle yalnızca ihracata değil, turizm ve sağlık turizmi gibi ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlere de kredi imkanı sağlayacağız” diyor.
Yıldırım, yıl sonuna kadar şube sayılarını birden yediye çıkaracaklarını ve şirketler için rating sistemi kuracaklarını da söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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