Turizm ve sağlığa da destek vereceğiz

Nisan 16, 2017 0 Yorum 90 Okunma
Turizm ve sağlığa da destek vereceğiz

Türk Eximbank, ihracat dışındaki alanlara da el atmaya hazırlanıyor.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, “Bundan böyle yalnızca ihracata değil, turizm ve sağlık turizmi gibi ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlere de kredi imkanı sağlayacağız” diyor.

Yıldırım, yıl sonuna kadar şube sayılarını birden yediye çıkaracaklarını ve şirketler için rating sistemi kuracaklarını da söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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