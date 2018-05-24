Türk kahvesini Çin’e fal ile sevdireceğiz

Mayıs 24, 2018 0 Yorum 113 Okunma
Türk kahvesini Çin’e fal ile sevdireceğiz

Türk kahvesinin dünyada tüketimini artırmayı hedefleyen Arzum’un hedefinde Çin var.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Çin’deki kahve zincirlerinden birine Türk kahvesini monte edeceğiz.

Çin’de ürünün tutması için kahve falını öne çıkaracağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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