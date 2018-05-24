Türk kahvesini Çin’e fal ile sevdireceğiz
Türk kahvesinin dünyada tüketimini artırmayı hedefleyen Arzum’un hedefinde Çin var.
Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Çin’deki kahve zincirlerinden birine Türk kahvesini monte edeceğiz.
Çin’de ürünün tutması için kahve falını öne çıkaracağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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