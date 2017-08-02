Türkiye doğalgazda ‘hub’ haline gelebilir
ABD’nin eski başkanı Obama’nın enerji danışmanlarından Carmine Difiglio, bir süre önce Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) direktörlüğüne getirilmişti.
Halihazırda Türkiye’ye ulaşan birkaç tedarik yoluna Doğu Akdeniz gazının da katılabileceğini anlatan Difiglio, bunun da Türkiye’nin bir doğalgaz hub’ı olmasını cazip hale getireceğini söylüyor.
Prof. Dr. Carmine Difiglio ile bugünlerde yeniden alevlenen küresel iklim tartışmalarından Türkiye’nin enerji görünümüne kadar pek çok konuyu konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Ayakkabı mağazacılığı 'çok markalı' büyüyor
Sonraki haber TÜSİAD rotayı Çin’e çevirdi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?