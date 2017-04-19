Türkiye’de artık sağlıkta büyüyeceğiz
P&G Türkiye’de son bir yıldır ciddi bir dönüşüm söz konusu.
Yerelleşme stratejisiyle Türkiye’de satılan ürünlerin üçte ikisi ülke içinde üretilir hale gelirken, ocak ayında şirket yönetiminin taşındığı yeni ofisle çalışma kültürü de tamamen değişti.
P&G Türkiye, ürün porftöyündeki sağlık ürünlerinin artmasıyla, kişisel bakım şirketinden kişisel sağlık şirketi olma yönüne doğru evriliyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber HP, güvenlik ve 3D'ye odaklanarak büyüyecek
Sonraki haber İngiltere ve İsrail'i örnek almalıyız
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?