Türkiye’de artık sağlıkta büyüyeceğiz

Nisan 19, 2017 0 Yorum 24 Okunma
Türkiye’de artık sağlıkta büyüyeceğiz

P&G Türkiye’de son bir yıldır ciddi bir dönüşüm söz konusu.

Yerelleşme stratejisiyle Türkiye’de satılan ürünlerin üçte ikisi ülke içinde üretilir hale gelirken, ocak ayında şirket yönetiminin taşındığı yeni ofisle çalışma kültürü de tamamen değişti.

P&G Türkiye, ürün porftöyündeki sağlık ürünlerinin artmasıyla, kişisel bakım şirketinden kişisel sağlık şirketi olma yönüne doğru evriliyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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